Zamaskowani Meghan i Harry dostarczali posiłki potrzebującym. Do sieci trafił zapis z monitoringu (ZDJĘCIA)

asdfgbn 5 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

ale żałosna ustawka, oczywiście nagranie wyciekło przypadkiem, no i musieli tam iść we dwoje, bo tej jakże ciężkiej torby nie mogło zanieść jedno z nich, agencja PR nawet nieźle to wymyśliła, dużo osób się nabierze, ci co myślą i wiedzą jak to funkcjonuje padają teraz ze śmiechu, no i kto zajmował się w tym czasie małym? przecież oni nie zatrudniają opiekunek, ani żadnej pomocy do opieki przy dziecku? podpowiedź dla ich agencji: lepiej jeszcze by to wyglądało jakby dostarczyli posiłki do szpitala