Zaniepokojona swym metabolizmem Maja Rutkowski chce SCHUDNĄĆ 10 kilogramów: "Staram się unikać CUKRÓW ORAZ WĘGLOWODANÓW"

Maja Rutkowska , która do show-biznesu wkroczyła jako Maja Plich , partnerka Krzysztofa Rutkowskiego , zanim związała się ze starszym o 25 lat detektywem, pracowała w branży turystycznej. Dziś Rutkowska jest nie tylko życiową, ale i zawodową partnerką Krzysztofa. Angażując się w prace biura detektywistycznego celebrytka nie zapomina o codziennych przyjemnościach życia. Żona Rutkowskiego opowiada o nich za pośrednictwem Instagrama, na którym obserwuje ją 35 tysięcy fanów.

Maja Plich dumnie dzierży w ręku torebkę "Patrol Rutkowski"

Choć kilka lat temu mogłam zjeść wielkie porcje jedzenia i moja waga była stała , z wiekiem spowalnia się metabolizm, co odczuwam dotkliwie sama. Wiele moim znajomych zbliżających się do 40-tki, 50-tki ma ten sam problem, nie jedzą prawie nic, a tyją - zauważa Maja.

10 kg mniej nie będzie to szybki proces, bo dobrze wiecie, aby osiągnąć sukces, musimy zadbać o regularność i systematyczność - przewiduje Maja.

Przy okazji Maja tłumaczy, w jaki sposób będzie dochodzić do upragnionej wagi:

Do końca sierpnia odpuszczę trochę z dietą, ale zawsze staram się unikać cukrów oraz węglowodanów - pisze celebrytka zapominając chyba, że cukry i węglowodany to to samo.