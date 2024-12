Zapadł wyrok w sprawie zamordowanej na wyspie Kos 27-letniej Anastazji!

W Polsce by latami udowadniali,że go "zdenerwowała", "sprowokowała" i innego typu bzdury....w Polsce prawdopodobnie by dostał niską karę lub w ogóle. W Polsce dla sądów i prokuratury przemoc nie istnieje- zamiatają pod "konflikt". Współczuję rodzinie dziewczyny. To dobrze,że w innych krajach dla takich jest kara.