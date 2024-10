Zapłakana Agnieszka Głowacka informuje o chorobie: "Dostałam gorączki. Wymiotowałam całą noc"

Zapłakana Agnieszka Głowacka informuje o chorobie

Jest do d*py. Wczoraj po skałach byłam głodna i tak jak przedwczoraj w sumie, poszłam do tej samej knajpy, w której jadłam milion razy już. I jeszcze stamtąd nie wyszłam, strasznie mnie zaczął boleć żołądek. Tak jakby jakimiś nożykami mi by się coś przecinało. Obejrzałam "Azję" wczoraj i zaraz po "Azji" dostałam gorączki i wymiotowałam całą noc. Jest mi tak zimno, a jestem pod kocem w bluzie. Nie wiem, czy będę mogła się dalej wspinać. Objawy mi się zgadzają z klątwą faraona - mówiła zapłakana do telefonu.