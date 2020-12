Zapracowana Izabela Janachowska ostrożnie o planach powiększenia rodziny: "Świat NIE SPRZYJA rodzeniu dzieci"

Asa 1 godz. temu zgłoś do moderacji 242 12 Odpowiedz

Ma rację, to państwo niby zachęca do rodzenia dzieci, a tak naprawdę kobietom są tylko rzucane kłody pod nogi. Bardziej niż to 500+ do urodzenia dziecka by mnie przekonała bezpłatna opieka zdrowotna na dobrym poziomie, w tym dostęp do bezpiecznych badań genetycznych, a także dostęp do darmowego żłobka i przedszkola, a potem szkoły na dobrym poziomie. Państwo nie sprawdza się na tym podstawowym poziomie, a potem zdziwienie, że ludzie nie decydują się na dzieci