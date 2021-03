Zaprzyjaźnieni Marcin Gortat i Piotr Adamczyk bawią się z partnerkami na Florydzie (FOTO)

Sam Adamczyk ma coraz więcej powodów, by zostać w USA, bo jego kariera za oceanem nabrała rozpędu. Właśnie możemy oglądać go w drugim sezonie emitowanego na Apple TV serialu For All Mankind, w którym gra Rosjanina. Choć nie jest to główna rola, postać Sergieja Nikulova jest kluczowa z punktu widzenia fabuły. Aktor pochwalił się kadrem z serialu na swoim Instagramie.