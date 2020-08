Zirytowana córka Kasi Kowalskiej odpowiada hejterom: "Jesteście NIENAWISTNI I ZGORZKNIALI. Prześladujecie mnie"

Zabawne jest to, że nie jestem osobą publiczną. To nie jest profil Rihanny s*ki, a wy wszyscy wchodzicie na profil 23-latki i prześladujecie mnie. Mówicie okropne rzeczy o mojej matce i jakimś cudem nie macie problemu ze snem w nocy? Albo godzicie się z tym, jak nienawistni i zgorzkniali jesteście? Odkąd wyszłam ze szpitala otrzymałam tyle hejtu i komentarzy, że jestem uzależniona od narkotyków, od s*k, które nawet mnie nie znają. Naprawdę nie wiecie nic o mojej mamie ani o mnie. Jeśli zadalibyście sobie jakikolwiek trud, wiedzielibyście, że bardzo dbamy o zdrowie i ćwiczenia - zapewniła córka Kasi Kowalskiej.

Kolejna rzecz: gdy jesteś w śpiączce, jesteś leczony sterydami, bo tracisz 50 procent masy mięśniowej w ciągu 10 dni, co czyni cię niezdolnym do chodzenia, poruszania się czy nawet spania na jednym boku po przebudzeniu. Powoduje to także utratę włosów. Później musisz walczyć ze swoim ciałem, uczyć się wszystkich tych rzeczy od samego początku i wciąż jesteś leczony do utraty zmysłów. W szpitalu płakałam każdego dnia, ponieważ tęskniłam za moimi przyjaciółmi i rodziną, a nikt nie mógł mnie odwiedzić. Słuchałam tylko mojej mamy przez Facetime'a, bo nie mogłam nawet mówić - wspominała.