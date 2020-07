Zirytowana Małgorzata Rozenek odpowiada na kolejny ATAK fanki: "PO CO TU WCHODZISZ?!"

Mmm 11 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

Pokazują jak oni to źle. Nie pokazują jak Lewandowscy to też źle. Mnie nie dziwi że dzieciaki lubią fb czy insta bo to jakaś atrakcja dla młodych, wolnych, ludzi, którzy mogą sobie jeszcze beztrosko żyć. Dziwi mnie natomiast, że dorośli ludzie dzielą się swoim prywatnym życiem. Rozumiem, że jako osoby publiczne mogą coś tam wrzucać bo to rodzaj komunikacji z fanami (piosenkarz informuje o swojej płycie czy trasie, polityk o jakiejś istotnej sprawie, aktor czy inny artysta, bądź społecznik o jakimś wydarzeniu związanym z jego pracą, rozumiem też że mogą zabrać stanowisko w jakiejś sprawie). Nie rozumiem jak ludzie mogą pokazywać każdy aspekt swojego życia (jak leżymy, co jemy, z kim i gdzie jesteśmy). Chore te czasy. Ostatnio siedziałam z koleżanką w restauracji (jadłyśmy piłysmy i rozmawialiśmy kilka godzin). Obok usiadła rodzina i w ogóle nie rozmawiali tylko nosy w telefonach i robili zdjęcia z napojami, jedzeniem (z jedym kawałkiem ciasta pokolei robili zdjęcia). Pewnie relacja na fb że super rodzinny wypad a w rzeczywistości przez kilka godzin zamienili może kilka słów i widać że się ze sobą nudzili. Mam też taką koleżankę co ma doła jak nie ma co wrzucić na insta (nie małolata tylko dojrzała kobieta-mogłoby się wydawać). Co się dzieje ze społeczeństwem?