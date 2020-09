Zmotywowana Małgorzata Rozenek szuka nowych sposobów na schudnięcie: "Czuję, że to jest teraz dla mnie czas ZGŁĘBIANIA JOGI"

Przeglądając kontent dodawany przez Małgorzatę Rozenek na swój profil instagramowy od razu widać, że celebrytka czuje się w roli matki jak ryba w wodzie . Jednej z najpopularniejszych polskich celebrytek do perfekcji udało się opanować sztukę "multitaskingu". Oprócz opieki nad małym Henrykiem, 42-latka zdążyła wejść na plan programu Rozenek cudnie chudnie, w którym będzie walczyć o idealną sylwetkę na oczach całej Polski, a także dołączyć do "stajni Vegi" i zagrać w jego najnowszym filmie.

Ambitna mama Henia oprócz kosztownych zabiegów mających ujędrnić jej ciało stawia oczywiście na sport . Skupiona na zrzuceniu zbędnych kilogramów celebrytka relacjonowała już między innymi ćwiczenia pod okiem profesjonalnego trenera czy jazdę na rowerze albo wrotkach. Gwiazda nie ukrywa, że zrzucenie nadprogramowych kilogramów jest dla niej absolutnym priorytetem, co wyjawiła zresztą niedawno w rozmowie z Pudelkiem.

Małgorzata Rozenek zagra u Patryka Vegi!

Jak się okazuje, zdesperowana celebrytka wciąż szuka nowych metod, które pozwolą jej wrócić do formy. Aktualnie kreatywna gwiazda próbuje swoich sił w kompletnie dla siebie obcej formie ćwiczeń, którą od lat praktykują celebrytki zarówno za oceanem, jak i w Polsce - mowa o jodze. W sobotę z samego rana mama trójki dzieci wybrała się z matą za pazuchą do lasu, by w spokoju poznać naukę o ruchu i oddechu. Rozenek nie byłaby sobą, gdyby nie udostępniła na Instagramie kilku zdjęć z treningu, które okraszyła typowym dla siebie opisem.