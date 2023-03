Znajomy Camilli kilkukrotnie OSTRZEGAŁ Meghan Markle przed WPADKAMI na królewskim dworze

Zagraniczna prasa poinformowała, że w wieku 67 lat niespodziewanie odszedł brytyjski prezenter, komik i osobowość medialna - Paul O'Grady . Mężczyzna cieszył się dużą sympatią wśród royalsów, a szczególną relację nawiązał z Camillą Parker Bowles . "The Mirror" przypomniał również, jak w przeszłości udzielił kilku rad Meghan Markle , zanim poślubiła jeszcze księcia Harry'ego. Brytyjska prasa wspomina, że z małżonką króla Karola III łączyła go oddana przyjaźń, a w 2018 roku miał okazję poznać wybrankę księcia Harry'ego.

Brytyjski komik ostrzegał Meghan Markle przed wpadkami na królewskim dworze

Wówczas to miał wyjawić jej, że królowa jest "łatwa w rozmowie" i uwielbia się pośmiać. "The Mirror" wspominał również, że O'Grady dał Markle kilka wskazówek, by ta nie zaliczyła żadnej "wtopy" na królewskim dworze.

Jego główną poradą było to, by być szczerym w kontaktach z królową Elżbietą II, ponieważ należała ona do osób niezwykle bezpośrednich. Paul zachęcał również Meghan, by ta starała się używać "brytyjskich słów" i unikać amerykanizmów.