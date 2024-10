Znakomitości szołbiznesu na gali Plebiscytu Znakomitość Roku 2024

Polska scena szołbizowo-eventowa wzbogaciła się właśnie o to, co nasze gwiazdy, celebrytki i influencerki kochają najbardziej. Tak, mowa o nowej ściance, na której mogły się pokazać. I to nie byle jakiej, bo wystawionej na gali Plebiscytu Znakomitość Roku 2024!