Zniecierpliwiona Sylwia Przybysz prezentuje POKAŹNY ciążowy brzuch: "Czekamy"

Nie znałam tych ludzi dopóki pudel nie zaczął o nich pisać. Widzę, że wszyscy się emocjonują ich dziećmi. Szczerze to mam to gdzieś, też miałam koleżanki, które szybko założyły rodziny, też mi wielkie halo. Gwiazdy YouTube? No cóż, co kto lubi. Są też gwiazdy bzykania w autobusie z tabunem facetów czy ci z rajskich hoteli i miłosnych wysp. Jakby ludzie tego nie oglądali, to ci wszyscy wypaczency nie byliby gwiazdami.