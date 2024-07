Zofia Zborowska otwiera się na temat ciąży, akceptacji i połogu: "Miałam 3 razy zapalenie piersi. Płakałam z bólu"

Kilka tygodni temu Zofia Zborowska i Andrzej Wrona powitali na świecie drugą pociechę. Aktorka przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że do ich rodziny dołączyła córka, której nadali imię Jaśmina . Choć narodziny dziewczynki przyjęli z ogromną radością, to Zborowska nie ukrywa, że miewała też bardzo trudne momenty.

Zborowska wprost o macierzyństwie i połogu. "Krew, pot i łzy"

Wiecie, co jest zabawne? Że odliczałam dni do końca połogu, żeby się wykąpać w wannie - zaczęła. Nie polecam wanny w sypialni, jak się ma dwójkę małych dzieci.

To jest cholernie trudny temat - zaczęła Zborowska, pokazując przy okazji zdjęcie na dzień przed porodem. Po pierwszym porodzie było mi mega trudno, na wielu płaszczyznach. Ale szok, co się dzieje z ciałem po ciąży, to było coś, czego się nie spodziewałam. Teraz byłam na to gotowa, ale też nie miałam zamiaru "dawać sobie czasu" na wszystko. Generalnie chcę jak najszybciej wrócić do swojej dawnej sylwetki i ciuchów.