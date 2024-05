Zofia Zborowska POKAZAŁA BRZUCH tydzień po porodzie (FOTO)

Tydzień temu nadszedł długo wyczekiwany dzień. 15 maja Zofia Zborowska i jej ukochany Andrzej Wrona powitali na świecie drugie dziecko. Dziewczynka otrzymała imię Jaśmina i szybko zaliczyła swój debiut w mediach społecznościowych. Na Instagramie pojawiło się również zdjęcie z połogu. To jednak wywołało całkiem sporo medialnego zamieszania, a aktorka musiała zmierzyć się z zarzutem o promowanie... satanizmu.

Zofia Zborowska prezentuje brzuch tydzień po porodzie

Chociaż od porodu minęło zaledwie kilka dni, to Zofia Zborowska nie próżnuje. Aktorka z wielkim zaangażowaniem podchodzi do prowadzenia swojego konta w social mediach i co chwilę wrzuca nowe zdjęcia, na których prezentuje prywatne i szczęśliwe chwile jako świeżo upieczona mama. Na Instagramie nie mogło zabraknąć kadrów dokumentujących proces gojenia się brzucha.