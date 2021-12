Zofia Zborowska "WYJAŚNIA" święta Bożego Narodzenia i nazywa Jezusa "TYPEM": "Więcej w tym marketingu i ŚCIEMY niż faktów"

typ przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nie ma co, chluba Wiktora Zborowskiego. A wam, którzy tak skwapliwie cytujecie tak oburzające słowa, nie przychodzi do głowy, że one obrażają uczucia religijne, sprawiają ból, przykrość. Gdyby ktoś powiedział coś na LGBT, to zaraz byście użyli określenia: skandaliczne, niedopuszczalne, obraźliwe itd. Trudno was szanować.