Żona Bruce'a Willisa dzieli się bolesnym wyznaniem w dniu jego urodzin: "Poranek rozpoczęłam płaczem"

Emma Heming podzieliła się bolesnym wyznaniem

Więc dziś są urodziny mojego męża . Poranek rozpoczęłam płaczem. [...] Myślę, że to ważne, żebyście zobaczyli wszystkie strony tego wszystkiego . Dostaję masę wiadomości, gdzie ludzie piszą mi "och jesteś taka silna", "nie wiem, jak to robisz" - ja nie mam wyboru, choć bardzo chciałbym go mieć . W całej tej sytuacji wychowuję też dwoje dzieci, [...] ale mam momenty smutku. Każdego dnia dopada mnie żal , a dziś naprawdę go czuję - mówiła w najnowszym nagraniu na Instagramie.

Pracowałam nad rolką, którą opublikowałam w dniu urodzin męża. Nie wiem, czemu to sobie zrobiłam, bo oglądanie tych filmików jest dla mnie jak dźganie się nożem w serce. [...] Zrobiłam to dla Was, bo wiem, jak bardzo go kochacie, a dla mnie to bardzo wiele znaczy - podsumowała.