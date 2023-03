Bruce Willis pokazał się publicznie. Ciężko chory aktor poszedł na kawę z przyjaciółmi (ZDJĘCIA)

Bruce Willis jeszcze do niedawna dosłownie nie schodził z planu filmowego. W samym 2022 roku na rynek trafiło 11 (!) produkcji z jego udziałem (dla porównania, rok wcześniej było ich 8). Niestety, kariera jednego z największych hollywoodzkich gwiazdorów została brutalnie przerwana przez diagnozę lekarza wskazującą na afazję , schorzenie wpływające na zaburzenie zdolności poznawczych oraz mowy.

Bruce Willis jest w coraz gorszym stanie

Choroba nie tylko wyklucza pracę na planie filmowym, ale też znacznie utrudnia Willisowi codzienne funkcjonowanie, co ma się mocno odbijać na jego stanie psychicznym. Co gorsza, demencja czołowo-skroniowa (którą wykryto ostatecznie u aktora) postępuje, co oznacza, że Bruce ma większe problemy z odruchami, a oprócz tego dramatycznej zmianie ulega także jego osobowość.