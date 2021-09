Żona Fabiana Drzyzgi kontynuuje walkę z ocenianiem kobiet: "Jeśli będę miała ochotę, przeszczepię sobie PENISA NA CZOŁO!"

Drzyzga podkreśliła, że nie godzi się na ocenianie kobiet jedynie przez pryzmat ich wyglądu. Zwróciła też uwagę, że bezrefleksyjna krytyka przyczynia się do zaniżenia samooceny i zaapelowała o wzajemną tolerancję.

Wypowiedź Moniki odbiła się echem w mediach. Żona siatkarza poszła za ciosem i opublikowała kolejny wpis, do którego dołączyła swoje zdjęcie z córką. Drzyzga chwali się w nim, że dostała "setki wiadomości od kobiet, które idą przez świat z poczuciem beznadziejności".

Jestem kobietą! Jestem matką! Jestem córką! Jestem człowiekiem! Chcę wam powiedzieć, że nie jesteście same! (...)Tłumacząc się wolnością słowa, ludzie niszczą życie innych! Masz prawo do wyrażania swojej opinii, ale nie myl go z bezczelnością i chamstwem!!! - grzmi Monika.