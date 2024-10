Żona Krzysztofa Piątka opublikowała wpis ze szpitala. "Walczymy, aby wyjść ze stanu ZAGROŻENIA ŻYCIA"

Krzysztof Piątek to jeden z piłkarzy reprezentacji Polski. Na co dzień występujący na pozycji napastnika w tureckim klubie İstanbul Başakşehir sportowiec może pochwalić się nie tylko udanym życiem zawodowym, ale i prywatnym. Od ponad dekady związany jest on z Pauliną, z którą wzięli ślub w 2019 roku.