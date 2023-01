Żona Messiego wspiera zrozpaczoną Shakirę. Czy to początek nowej przyjaźni?

Nie Wagsówa 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jakie to smutne, gdy się porówna taką zwyczajnie wyglądającą Antonellę, żonę najlepszego piłkarza świata oraz nasze polskie, mocno zakompleksione (na tle swojego pochodzenia?) żony niektórych rodzimych kopaczy, np. nieSzczęsna, intelektualnie Lewa... Jakie to smutne, gdy się patrzy na ich desperackie próby zwrócenia uwagi na siebie! Lansy "na dziecko", koniecznie zawsze sfotografowane od tyłu (?)... Ja widzę, że ich celem życia jest atencja i nachalne lansiarstwo, promowanie przepłaconych włoskich domów mody i wmawianie ludziom, że one to takie naturalne talenty do wszystkiego są, a do tego, jakbyśmy byli ślepi i głupi, jakie to one naturalne piękności... One nie wiedzą, że ludzie mają już dość ich hipokryzji. Przede wszystkim Antonella ma coś, czego polskie Wagowe atencjuszki nie mają. To się nazywa KLASA.