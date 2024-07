Zrelaksowana i wolna od makijażu Karolina Szostak raczy obserwujących "pocztówką z wakacji" na Sardynii (FOTO)

She 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Drodzy czytelnicy! Proszę, nie oceniajcie! Powiem z mojej perspektywy - od kilku lat jestem zmuszona do przestrzegania dość rygorystycznej diety, że względu na niedoczynność tarczycy, hashimoto i nietolerancję histaminy. Jadłospis, taki wzorowy powinien składać się u mnie praktycznie z mięsa, cebuli/ogórka zielonego, wody. To wszystko co mogę zjeść by nie mieć żadnych nieprzyjemnych dolegliwości. I niestety, ale czasem się wyłamię bo mam dość tej diety. Szczególnie przed okresem, kiedy pozwalam sobie na węglowodany, i puchnę, zaczynajà siè kłopoty z cerą, waga rośnie... Dlatego cieszcie siè i doceniajcie, że macie I możecie zjeść to na co macie ochotę. Pozdrawiam serdecznie:-)