Zuzanna Bijoch PO RAZ PIERWSZY pokazała swojego wieloletniego partnera. Zakochani właśnie się ZARĘCZYLI

Zuzanna Bijoch zdecydowanie nie należy do osób często goszczących na łamach portali show-biznesowych. Znacznie częściej jej widoku mogliśmy uświadczyć, spoglądając jeszcze do niedawna na okładki prestiżowych magazynów modowych. Mimo spełnionego marzenia o licznych współpracach ze światowej sławy projektantami, nieoczekiwanie podjęła decyzję o porzuceniu kariery modelki i całkowitemu poświęceniu się edukacji. Po 5 latach studiowania na renomowanej nowojorskiej uczelni Zuza może pochwalić się nie tylko dyplomem i tytułem jednej z absolwentek z najwyższym wynikiem, ale też intratnym stanowiskiem, na które sumiennie zapracowała.

Zuzanna Bijoch wkrótce stanie na ślubnym kobiercu

Two less fish in the sea - napisała, posługując się popularnym za granicą hasłem widniejącym na wielu okolicznościowych kartkach wręczanych świeżo upieczonym narzeczonym.