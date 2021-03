Życzliwi fani komplementują przerobione (?) zdjęcie Natalii Siwiec: "Nawet bez ręki wyglądasz pięknie"

Natalia Siwiec spędza kolejny miesiąc w egzotycznym Tulum, gdzie zajmuje się głównie opalaniem nad basenem i wyginaniem się w bikini pod palmą. Celebrytka korzysta z tego, że bajkowy krajobraz jest wyjątkowo wdzięcznym "tłem" do zdjęć na Instagram i co chwilę wrzuca do sieci nowe, seksowne fotki w bikini.