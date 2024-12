"10 lat młodsza w 10 dni". Maciej Kurzajewski OBURZONY fragmentem programu: "CO ZA CHAM!"

Przecież facet ma prawo powiedzieć, że mu się nie podoba skoro mu się nie podoba, ma kłamać i udawać zadowolonego? Widać,że musiała mu sie bardziej podobać przed metamorfozą. Ja znam przykład pary, gdzie kobieta powiększyła sobie biust, a jej partnerowi to się nie podobało bo on ja kochał z jej małym biustem i wolał ten mały biust. Jak sie komuś coś nie podoba to ma prawo to powiedzieć. Skoro oni uznali,że ona potrzebuje metamorfozy to oznacza,że ona im się wcześniej nie podobała, inaczej by jej nie zmieniali i nie odmładzali!