13-letnia córka Tomasza Oświecińskiego też chce zrobić karierę na TikToku (WIDEO)

Tomasz Oświeciński zdobył popularność głównie dzięki filmom Patryka Vegi, w których "grał" samego siebie. To i tak duży progres w ścieżce zawodowej celebryty. Przed lansowaniem się na ściankach Oświeciński należał do gangu i trafił na dwa lata do więzienia... Mroczna przeszłość eks-gangusa najwyraźniej nie przeszkadzała jego żonie Aleksandrze, z którą wziął ślub, rozwód, a następnie ponownie do niej wrócił.