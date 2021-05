12-letnia córka Tomasza Oświecińskiego krytykowana za MAKIJAŻ: "Za młoda!"

Ola 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Nie rozumiem oburzenia i tych komentarzy (rowniez pod tym artykulem). Jesli rodzice tej dziewczynki nie widza w tym nic zlego to co wam do tego? Pod artykulem o rozenek ktora chce zaszczepic dzieci sa same komentarze „nie dam swoich dzieci zaszczepic” itd. Ale za to wypowiadacie sie o tym jak ktos wychowuje swoje dziecko. Co za hipokryzja, sa gorsze rzeczy niz pasja do makijazu.