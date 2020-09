Tęskniący za bujną czupryną Tomasz Oświeciński chwali się zdjęciem sprzed 26 LAT: "Ze stylem trzeba się URODZIĆ" (FOTO)

Tomasz Oświeciński rozpoczął karierę aktorską od ról w kilku polskich serialach. Ponad dekadę temu aspirujący aktor pojawił się w Klanie, a w 2015 roku przyjęła go pod swoje opiekuńcze skrzydła ekipa serialu M jak miłość. Szerszą rozpoznawalność przyniosły mu jednak role w "hitach" Patryka Vegi , gdzie wcielał się głównie w role oprychów. Ambitny 47-latek ma jednak chętkę na karierę z prawdziwego zdarzenia i wytrwale walczy o uwagę mediów.

Wiosną 2020 roku Tomasz Oświeciński pojawił się na parkiecie Tańca z Gwiazdami jako jeden z uczestników. Po kilku odcinkach niemrawych pląsów program został jednak przerwany z powodu pandemii koronawirusa . Tak jak wielu mu podobnych, Tomek postanowił więc tymczasowo przenieść swoją działalność do internetu. Obecnie jest dość aktywny na Instagramie, gdzie zgromadził ponad 100 tysięcy obserwujących.

Żona Oświecińskiego nie chce być celebrytką. "Ktoś musi ogarniać dom"

1 września uczniowie w całym kraju wrócili do szkół, a celebryci chętnie publikowali swoje zdjęcia z dziećmi. Niektórzy postanowili jednak po prostu wrzucić fotografie z czasów szkolnych i na podobny pomysł wpadł Tomek. We wtorek aspirujący aktor udostępnił w mediach społecznościowych swoje zdjęcie z młodości, na którym, jak sam twierdzi, ma 21 lat i był "piękny i młody" .

Styl - tego nie można się nauczyć, z tym się trzeba urodzić... Uwierzycie, że ten przystojniak z bujną grzywą to ja w wieku 21 lat? Myślicie, że gdyby w tamtych czasach istniał Instagram, miałbym szansę na zostanie blogerem modowym? - pytał swoich obserwujących celebryta, dodając do posta szereg hasztagów.

Trzeba przyznać, że młody Tomek prezentuje się zupełnie inaczej niż znany nam obecnie stały bywalec w filmach Patryka Vegi. Podobnego zdania są jego obserwujący, którzy nie dowierzali, że to faktycznie on jest na zdjęciu.

"Wyglądasz jak zupełnie inny człowiek", "O Boże, to Ty?", "Zabujałabym się", "Nie do poznania, zupełnie inny facet", "Co sport robi z ludźmi" - wypowiadali się internauci.