16-letnia córka Travisa Barkera w odważnej stylizacji na rodzinnej kolacji z Kourtney Kardashian (ZDJĘCIA)

Anna 12 min. temu zgłoś do moderacji 6 4 Odpowiedz

Dziś mam wolne i od 5 już nie śpię. Jestem na diecie 8/16 i muszę jeszcze do 11 godziny wytrzymać bez jedzenia. W pracy to co innego. Schudłam już 7 kg. Do celu brakuje 3. Świetna jest ta dieta. Jem co chcę a i tak chudnę. Dietę trzymam od 8 stycznia.