Kourtney Kardashian zostanie niebawem MACOCHĄ. Poznajcie pociechy Travisa Barkera, 18-letniego Landona i 15-letnią Alabamę (ZDJĘCIA)

Gdy w styczniu tego roku wyszło na jaw, Kourtney Kardashian spotyka się z Travisem Barkerem , wszyscy przecierali oczy ze zdumienia. Mało kto wierzył w to, że znaną głównie z bywania celebrytkę i pokrytego tatuażami rockmana połączy coś więcej niż tylko przelotny romans . Tymczasem para nie tylko zakochała się w sobie do szaleństwa, ale też... zaręczyła się! Obszerna relacja z ich oświadczyn pojawiła się w poniedziałek na ich profilach instagramowych, zwracając na pozornie niedopasowaną parkę oczy całego świata.

O ile dla Kourtney będzie to pierwszy ślub (gwiazda nigdy nie wyszła za mąż za ojca swoich dzieci, Scotta Disicka ), Travis jest znacznie bardziej "doświadczony" w tej materii. Perkusista zespołu Blink-182 przez dwa lata był mężem Melissy Kennedy , a później Shanny Moakler , z którą doczekał się dwójki pociech - 18-letniego Landona Ashera i 15-letniej Alabamy Luelli.

Podobnie jak synowie i córka Kardashianki, rodzeństwo Barker również dorastało w świetle jupiterów. Travis i Shanna też mieli własne reality show, "Meet the Barkers", w którym do 2006 roku ówcześni małżonkowie pokazywali swoje życie od kuchni. Gdy program zdjęto z anteny, dumny tata wciąż chętnie przyprowadzał ze sobą pociechy na branżowe imprezy, co zresztą robi po dziś dzień.