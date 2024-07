17-letni Lamine Yamal dziś jest gwiazdą Euro 2024. Mało kto wie, z jakiego domu się wywodzi

Lamine Yamal Nasraoui Ebana, bo tak brzmi jego pełne imię i nazwisko piłkarza, który uznawany jest za prawdziwe objawienie FC Barcelony. 17-latek pochodzi z Rocafondy, robotniczej dzielnicy w Mataro, która nie cieszy się szczególnie dobrą sławą. Uważana jest za skromną dzielnicę położoną w środku regionu słynącego z bogatych miast. To jednak właśnie tam Lamine Yamal rozpoczął swoją piłkarską przygodę. Dziś gwiazdor słynnego klubu regularnie podkreśla swoje korzenie i rodzinne strony m.in. za sprawą gestykulowania dłońmi ostatnich cyfry kodu pocztowego swojej dzielnicy po każdym strzelonym golu.

Lamine Yamal został hiszpańską gwiazdą piłki

Mounir z Sheilą chcieli zapewnić dziecku najlepszą przyszłość. Ojciec młodego piłkarza podejmował się różnych fuch, a jego matka pracowała w popularnej sieci fast-foodów w pobliskim mieście. Yamal, który ma marokańskie i gwinejskie korzenie, przejawiał talent piłkarski od najmłodszych lat, co sprawiło, że trafił do jednej ze szkółek. Podczas meczu CF La Torreta potencjał młodego piłkarza dostrzegły osoby ze słynnej La Masii, akademii FC Barcelona. W ten sposób nastolatek w 2014 oficjalnie rozpoczął profesjonalną karierę piłkarską. Miał wówczas jedynie 7 lat.

Warto wspomnieć o tym, że przed laty Lamine Yamal został "pobłogosławiony" przez samego Lionela Messiego. Miało to miejsce w trakcie sesji zdjęciowej do kalendarza charytatywnego dla Unicefu. Wówczas obok 5-miesięcznego Yamala i jego rodziców pojawił się Messi, który nieświadomy tego, co wydarzy się w przyszłości, mył, a także osuszał ręcznikiem przyszłą gwiazdę FC Barcelona, gdzie przed laty sam grał.