17-letnia Oliwia Bieniuk chwali się efektami KOLEJNEJ sesji zdjęciowej. Martyna Gliwińska: "OSZALAŁAM!" (FOTO)

Oliwii Bieniuk, jak niemal każdej nastolatce, marzy się kariera modelki i aktorki. W związku z tym, że jest córką znanych rodziców, z pewnością ma łatwiejszą drogę do "przebicia się" niż jej rówieśniczki. Choć jeszcze niedawno Jarosław Bieniuk zapewniał, że zrobi, co w jego mocy, by córka na razie skupiła się na nauce, wszystko wskazuje na to, że plany ambitnej Oliwki wzięły górę. Już pod koniec minionego roku młoda celebrytka wzięła udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej, a niedawno pochwaliła się kulisami pozowania przed obiektywem w towarzystwie rodzeństwa.