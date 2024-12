20-letnia piosenkarka z Tajlandii zmarła po serii masaży. Ujawniono, co mogło doprowadzić do śmierci

Wszelkie masażery, kamienie jadeitowe do twarzy, które obecnie są takie modne podrażniają wszelkie zmiany na twarzy czy ciele, często podskórne i niewyczuwalne. Pozornie niegroźna zmiana może zostać zaogniona i doprowadzić do nieszczęścia. Masaże zwiększają przepływ krwi, a tym samym przyczyniają się do wzrostu guzów, rozprzestrzeniania się komórek rakowych, o których istnieniu nie mamy pojęcia, stanów zapalnych j.w. Miły relaks może narobić więcej szkód niż pożytku, a założę się, że większość nie bada się systematycznie, i nie wie co siedzi w środku.