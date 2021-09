21-letnia siatkarka przerywa milczenie ws. związku ze starszym o 13 lat Zbigniewem Bartmanem: "Mało mnie obchodzi zdanie OSÓB TRZECICH"

zażenowana 12 min. temu zgłoś do moderacji 7 2 Odpowiedz

Niech robią co chcą, ale co taka 21 latka ma w głowie. Myśli, ze jest dorosła, a tak naprawdę to dziecko. Faceci wybierające takie młódki, budzą we mnie wstręt. Co innego by było gdyby zaczęli się spotykać, gdyby ta dziewczynka była starsza tzn. ona 30 on 43. To już jest inne myślenie. Porównywalne przynajmniej.