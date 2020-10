23-letni Harry z "Too Hot to Handle" i 46-letnia Larsa Pippen SĄ PARĄ?! (ZDJĘCIA)

W kwietniu na popularnej platformie pojawiło się zatem Too Hot to Handle. Polegające na zachowaniu wstrzemięźliwości od seksu randkowe reality show momentalnie zyskało rzeszę fanów, a atrakcyjni uczestnicy wyrośli na celebrytów z prawdziwego zdarzenia.

Harry najwyraźniej już zdążył dojść do siebie po rozstaniu, czego dowodem mają być ostatnie zdjęcia paparazzi. 23-latka przyłapano na randce w jednej z włoskich restauracji w Beverly Hills. Co ciekawe do Il Pastaio celebryta wybrał się w towarzystwie żony znanego koszykarza. Na zdjęciach paparazzi możemy podziwiać go z Larsą Pippen, która od dwóch lat próbuje rozwieść się ze Scottie Pippen'em. Oprócz tego w Stanach zasłynęła jako aktualnie już była przyjaciółka Kim Kardashian.