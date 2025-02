23-letnia tiktokerka KRYTYKOWANA za filmik dotyczący macierzyństwa. "Nie każdy może siedzieć w domu i żyć z bycia influencerem"

I zaraz się zaczną sypać komentarze, że dziewczyna odklejona, że zawód można nazwać zawodem tylko gdy się chodzi na 8 godzin dziennie do pracy stacjonarnej... Nie. Każda praca ma swoje plusy i minusy. Influeancerzy muszę się przebić przez dziesiątki tysięcy twórców, by zacząć zarabiać cokolwiek. Wkładasz czas i pieniądze (bo coś na tych zdjęciach musisz pokazywać) w coś, co nie wiadomo, czy się opłaci. Wiele pięknych, młodych, zdolnych osób odpada po drodze albo kończy na 20 tysiącach obserwujących i wtedy pozostają mu współprace za marne grosze. A jeśli Ci się uda, to za pieniądze zapłacisz gigantycznym hejtem. Bo każdy będzie wiedział lepiej od ciebie, co powinnaś z życiem, w co wierzyć, jak się ubierać, jak wychowywać dziecko itd. I będzie cię o tym informował! Ja bym tego nie zniosła. To do pierwszej kwestii. Druga jest taka, że mnie też tak straszono. "Będziesz tęskniła za szkołą", "mamusia przestanie Ci prać i gotować, to zobaczysz!". I co? W życiu bym nie wróciła do dzieciństwa, nawet za gigantyczną opłatą. Robię, co lubię, dostaję za to pieniądze, które wydaję, na co chcę. Mieszkam, gdzie chcę, wyglądam, jak chcę, jem, co chcę. Niedawno też zostałam mamą. I mam podobne zdanie do niej. Jest miło, przyjemnie, czuję się spełniona. Pieniądze są, bo zadbałam o to wcześniej, dziadków nie ma, bo są daleko, ale radzimy sobie. A gdybyśmy przestali, to stać mnie na rzucenie pracy lub zatrudnienie opiekunki. Jeśli komuś jest "trudno" to znaczy, że sam sobie na to zapracował. Tyle