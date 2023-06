Franciszek Przybylski trafił na terapię po "M jak miłość": "Inne dzieci twierdziły, że czuję się lepszy od nich, bo gram w serialu"

Franciszek Przybylski wspomina rolę w "M jak miłość"

Przybylski we wpisie wspominał lata spędzone na planie "M jak miłość". Po raz pierwszy wyznał, jak odbierali go rówieśnicy i inne dzieci:

Przez 6 lat mojego dzieciństwa, bo od 7. do 13. roku życia, "M jak Miłość" towarzyszyło mi dzień w dzień. Bycie przed kamerą, ale i w centrum uwagi, sprawiało mi wielką przyjemność. Jest dla dziecka bardzo krzywdzące, kiedy wmawia mu się, że jego potrzeba uwagi to jego chęć lub potrzeba bycia lepszym od kogoś innego. Inne dzieci mi zazdrościły lub twierdziły, że myślę, że jestem lepszy od nich, bo gram w serialu. Nie myślałem tak.

Ale ponieważ one i ich rodzice często tak myśleli i to mówili, to ja sam zacząłem wierzyć w to, że tak jest. Czułem się winny temu, że ktoś czuje i myśli, że jest ode mnie "gorszy". Wyparłem przez to coś, co mnie ukształtowało i było gigantyczną częścią mojego dzieciństwa. Lata terapii i leczenia pozwalają mi powiedzieć głośno: "Moja chęć bycia super nie oznacza mojej chęci bycia lepszym od Ciebie."