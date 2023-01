"40 kontra 20". Wiemy, czy nowe związki Tomka Zarzyckiego i Toma Grabowskiego PRZETRWAŁY po programie!

"40 kontra 20". Czy Tomek i Kasia z 2. edycji nadal są razem po programie?

Wielu z Was zastanawia się pewnie, czy obu parom udało się przetrwać także po zakończeniu nagrań. Nad losami Tomka i Kasi pochylił się portal Co Za Tydzień, który donosi, że zakochani ostatecznie rozstali się niedługo po finale, a ich uczucie szybko się wypaliło . Co więcej, uczestniczka jest już w nowym związku i wcale nie ukrywa nowej miłości. Kasia o ich rozstaniu mówi tak:

Spędziliśmy tydzień razem z Tomem i Amirą na Krecie. Bardzo szybko zdecydowaliśmy o tym, żeby zamieszkać razem. Mieszkaliśmy razem około dwóch miesięcy. Dobrze, że tak się stało, bo odkryliśmy, że kompletnie do siebie nie pasujemy i mamy inne spojrzenie na życie , więc zdecydowałam, że przeprowadzam się na rok do Hiszpanii. Nie rozstaliśmy się w kłótni - zapewnia.

"40 kontra 20". Czy Tom i Amira z 2. edycji nadal są razem po programie?

Po powrocie do Polski Tom od razu poznał moją mamę. Później on pojechał do Krakowa, a ja po kilku dniach do niego dołączyłam i spędziłam z nim dwa miesiące. Poznałam jego córkę, byłą żonę i część rodziny. Szybko się polubiliśmy. Mieliśmy takie normalne życie. Zdarzały się kłótnie, ale tak się dzieje w każdej relacji. Dużo czasu spędzałam też z córką Toma, Melanią. Miło wspominam tamten czas w Krakowie, choć to był bardzo krótki związek. Po dwóch miesiącach się spakowałam. Pamiętam, że Melania wróciła ze szkoły, zobaczyła, że stoję z walizkami i zapytała: "Ami, gdzie idziesz". Niestety, musiałam jej powiedzieć, że się wyprowadzam - mówi.