42-letnia Ewa Chodakowska prezentuje BOSKĄ figurę na Seszelach

Zarabia ogromne pieniądze na tym co robi a jeśli to lubi a na to wygląda że tak to i wygląda. Nie ma innych obowiązków trzeba pamiętać. Zajmuje się praca i sobą. Nie chodzi do pracy bo musi utrzymać dzieci zrobić obiad wchowac je być z nimi 24 na dobę. Więc zajmuje die tylko tym co lubi i choćbyś pękła kobieto przy sklepowej kadiw z 3 dzieci nie das rady. A o podrozy to nawet już nie marz. Ot wzorek idealnej kobiety.