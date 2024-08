54-letnia Claudia Schiffer zniewala sylwetką w bikini. Fani pod wrażeniem: "Figura jak u nastolatki"

Claudia Schiffer to bez wątpienia jedna z czołowych modelek lat 90. W trakcie ponad 30-letniej kariery była rozchwytywana przez najbardziej uznanych projektantów. Pochodząca z Niemiec blond piękność trafiła również na ponad tysiąc okładek gazet, co zapewniło jej nawet wpis do księgi rekordów Guinnessa. Trzeba przyznać, że jej dorobek zawodowy na trwałe zapisał się w dziejach mody.