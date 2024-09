59-letnia Aneta Kręglicka odsłania UMIĘŚNIONY brzuch i zdradza tajniki boskiej sylwetki. "Nigdy się nie odchudzam"

Aneta Kręglicka odsłoniła płaski brzuch. Czemu zawdzięcza doskonałą formę?

Do swojego życia często podchodzę spontanicznie i instynktownie. Tak jest również z jedzeniem - jem zdrowo, tylko to, co mi smakuje, a moje badania potwierdzają, że takie posiłki mi służą. Nigdy się nie odchudzam, to na pewno nie moja metoda na szczupłą sylwetkę. A fasting stał się moim naturalnym rytmem, kiedy jeszcze nikt o tym tak często nie mówił - przyznała modelka.