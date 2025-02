69-letni miliarder i jego 36-letnia narzeczona powitali na świecie córkę. Biznesmen jest w trakcie rozwodu

Miliarder John Paulson oraz jego narzeczona Alina de Almeida powitali na świecie córkę . Jak dowiedział się Page Six, Alina urodziła zdrową dziewczynkę 12 lutego. Para nadała jej imię Jacqueline , na cześć matki Paulsona. Jak donosi portal Page Six, świeżo upieczeni rodzice są zachwyceni przyjściem na świat swojej córki.

Jesteśmy bardzo podekscytowani. To coś, co planowaliśmy. Nie było to zaskoczenie. Jesteśmy razem od trzech lat i zawsze chciałam mieć rodzinę. Wiem, że John będzie wspaniałym ojcem - powiedziała portalowi Page Six.