75-letnia Vera Wang na gali

Choć z pewnością niektórym trudno będzie w to uwierzyć, Vera Wang w czerwcu tego roku skończyła 75 lat. Ceniona projektantka modowa wciąż udowadnia jednak, że czas chyba się dla niej zatrzymał. Nie da się też ukryć, że obecnie najwięcej emocji w mediach budzi to, jak Wang prezentuje się na rozmaitych eventach. O jej modowych dokonaniach niestety mówi się już niewiele.

Obecnie nie wskazuje na to, by Wang pragnęła zrobić sobie przerwę od show biznesu. Co rusz wpada "na salony" i ostatnio ponownie miała ku temu okazję. Projektantka wybrała się na galę DKMS, która odbyła się w Nowym Jorku. 75-latka pozowała do zdjęć fotoreporterom w czarnej, mieniącej się sukni z ozdobnym kwiatem przy dekolcie. Kreacja odsłoniła jej plecy i ponownie podkreśliła bardzo szczupłą sylwetkę projektantki.