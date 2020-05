89-letni Bernie Ecclestone i jego ciężarna żona UCIEKLI z Brazylii: "CIAŁA ZMARŁYCH leżą na ulicy"

miś 30 min. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

Poczytajcie sobie o dehydrogenazie glukozowo 6 fosforanowej. Naukowcy sprawdzają czy to nie mutacja genetyczna rasy śródziemnomorskiej czyli potomków cesarstwa rzymskiego jest odpowiedzialna za dramaty w Hiszpanii, we Włoszech, po części we Francji, w Wielkiej Brytanii to też potomkowie cesarstwa rzymskiego a zatem i w prostej linii Jankesi.