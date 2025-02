94-letni Bernie Ecclestone o relacji z 5-letnim synem: "Mam nadzieję, że nie widzi we mnie starca"

Bernie Ecclestone , znany z zarządzania Formułą 1, w wieku 94 lat otworzył się na temat swojego życia rodzinnego. W rozmowie z "The Telegraph" podkreślił, że stara się być najlepszym ojcem dla swojego 5-letniego syna Ace'a. Miliarder, który został ojcem po raz czwarty w 2020 r., pragnie, by jego syn nie postrzegał go jako starca.

Mam nadzieję, że nie widzi we mnie starca. Staram się być najlepszym ojcem, jakim mogę być. Takim, jakiego on by chciał mieć. Jest bystrym chłopcem, więc trzeba go tak traktować - powiedział były właściciel F1 w rozmowie z "The Telegraph".