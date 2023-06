92-letni miliarder Bernie Ecclestone wypoczywa z MŁODSZĄ o 45 lat żoną i trzyletnim synkiem na Ibizie (ZDJĘCIA)

A tam taki do... 38 min. temu zgłoś do moderacji 6 3 Odpowiedz

Rozmawiają dwaj myśliwi -wczorąj pod wieczór wybrałem się na spacer w dżunglę aż tu nagle wyskoczył lew i chce mnie zaatakować -no i co strzeliłeś do niego?!! - no właśnie sęk w tym że miałem ze sobą tylko parasolkę -no to co dałeś nogę? - wziąłem wycelowalem parasolkę w lwa i wykonałem ruch palcem jakbym naciskał spust -no no i co dalej???? -nagle usłyszałem huk i lew padł nie żywy -to niemożliwe z parasolki -mysle że to był cud - a ja myślę że miałeś szczęście dla tego że ktoś w pobliżu w krzakach siedział z bronią 😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱