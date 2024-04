Aaron Taylor-Johnson czaruje ze STARSZĄ o 23 lata żoną na premierze filmu. Piękna z nich para? (ZDJĘCIA)

Aaron Taylor-Johnson to bez wątpienia jeden z najbardziej rozchwytywanych aktorów w Hollywood. Na swoją pozycję w świecie filmu pracował od najmłodszych lat, a być może już niebawem czeka go jedno z najważniejszych wyzwań w karierze. Według doniesień sprzed kilku tygodni, 33-latek ma bowiem przejąć pałeczkę po Danielu Craigu wcielić się w rolę legendarnego Jamesa Bonda .

W poniedziałek Aaron Taylor-Johnson i jego ukochana pojawili się na londyńskiej premierze dramatu biograficznego, pt. "Back to Black. Historia Amy Winehouse". To właśnie Sam Taylor-Johnson jest reżyserką filmu o artystce, która zmarła w wieku zaledwie 27 lat. Na premierowy pokaz swojego dzieła 57-latka przybyła w czarnej, podkreślającej jej imponującą sylwetkę sukni maxi. Elegancki "look" dopełniła wyrazistym paskiem, złotą biżuterią i sandałkami na obcasie. Młodszy o 23 lata ukochany Brytyjki również postawił na klasyczną elegancję. Do czarnej koszuli i spodni na kant aktor dobrał skórzaną kurtkę z kołnierzem.