Aaron Taylor-Johnson świętuje premierę filmu w towarzystwie starszej o 23 lata żony. Ładna z nich para?

Nie nie ładna. Ona miała 40 lat a on 18 jak zaczeli się spotykac, to jest chore. I ktos napisze o podwójnych standardach to przypominam że mężczyzna nie ma instynktu macierzyńskiego. Ta Kobieta miała już męża i dziecko kiedy związała się z troche starszym dzieckiem czyli Aaronem. Do tego w stanach pełnoletniośc to 21 lat wiec byla swiadoma ze ona jest juz dojrzała kobietą z rodziną a on chłopaczkiem z marzeniem o sławie.