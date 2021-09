Adam Ferency przyszedł na spotkanie z fanami, będąc POD WPŁYWEM ALKOHOLU! "Z trudem składał zdania"

Problem alkoholowy nie jest w branży showbiznesowej niczym rzadkim, o czym obserwując poczynania niektórych znanych twarzy niejednokrotnie się przekonywaliśmy. Podczas gdy jedni ukrywają swoją słabość do napojów wysokoprocentowych (zazwyczaj do czasu), inni otwarcie przyznają się do tego, że alkohol jest bądź kiedyś był obecny w ich życiu.

Jak podaje portal Swidnica24, w trakcie wydarzenia okazało się, że Ferency jest... pod wpływem alkoholu. Znany między innymi z serialu "Niania" mężczyzna miał nieskładnie odpowiadać na zadawane przez fanów pytania i nawoływać, by nie głosować na Jarosława Kaczyńskiego, co poskutkowało decyzją organizatorów o przerwaniu spotkania.

Do sprawy zdążył odnieść się sam 69-latek. W rozmowie z Onetem przyznał się do spożycia alkoholu i wyraził skruchę.

Organizatorka przerwała to spotkanie, uzasadniając to moją niedyspozycją. Fakt, byłem nietrzeźwy. Bardzo tego żałuję. To był przypadek. Ta sytuacja nie powinna się zdarzyć. Ale tak się czasami zdarza - wyjaśnia, odnosząc się także do wypowiedzianych przez siebie słów odnośnie prezesa PiS: