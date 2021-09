Beata K. straciła kontrakt wart 300 tysięcy złotych! "Z całą stanowczością POTĘPIAMY jazdę pod wpływem alkoholu"

boom 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Ona nie stracila tych pieniedzy,ona je zarobila,ale juz nie ma szans na ewentualna dalsza wspolprace i ewentualny dalszy zarobek! Swoja droga to wszystkie firmy sposorujace wszelkie pato-gwiazdy,pato-gwiazdki,pato-influencerow powinny szybko zrywac wspolprace bo to sie tylko zle na nich i ich biznesach odbija! Czekam na zrywanie kontraktow ze zlodziejami i oszustami typu Ekipa,J.Mercedes, Rozenek, Przetakiewicz, etc etc etc