Adam i Iza Małyszowie zbierają siły przed "Tańcem z Gwiazdami" na urlopie w Chorwacji (ZDJĘCIA)

Fani Tańca z Gwiazdami, delikatnie to ujmując, niespecjalnie ucieszyli się na wieści o dołączeniu Izy Małysz do nowego sezonu programu. Małżonka Adama Małysza znana wyłącznie z bycia żoną Adama Małysza z pewnością nie zapracowała sobie jeszcze na status "gwiazdy", jednak niewykluczone, że już wkrótce to się zmieni. Okazuje się bowiem, że "businesswoman i menadżerka sportu" ma już obcykane relacjonowanie zagranicznych urlopów na Instagramie. Wiemy w końcu dobrze, że jest to umiejętność, bez której współczesny celebryta obejść się nie może.